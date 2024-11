Varta-Krisensitzung: Gläubiger segnen Restrukturierungsplan ab

"Die Varta AG („Gesellschaft“) teilt mit, dass die Mehrheit der abstimmenden Gruppen im heutigen Erörterungs- und Abstimmungstermin („EAT“) dem von der Gesellschaft vorgeschlagenen Restrukturierungsplan nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) zugestimmt hat", heißt es in einer Aussendung. "Einzig die Gruppe der sich im Streubesitz befindlichen Aktionäre hat gegen den Restrukturierungsplan gestimmt." Letztere halten 49,9 Prozent der Aktien. Detail am Rande: Das Amtsgericht Stuttgart hat noch nicht zugestimmt. Diese Entscheidung wird am 3. Dezember erwartet.

Varta hat am 18. September 2024 kommuniziert, dass der Restrukturierungsplan als Teil der finanziellen Sanierung unter anderem eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf null Euro vorsieht.