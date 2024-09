Verkauf der Vamed-Reha-Kliniken an PAI endgültig durch

Der Verkauf der Vamed-Reha-Kliniken an das französische Private-Equity-Unternehmen PAI ist endgültig fix. Die Vamed AG hat am Montagabend vom Closing des Deals berichtet. 70 Prozent gehen am PAI, 30 Prozent bleiben bei der deutschen Fresenius. Der Plan war im Mai angekündigt worden und sorgte zum Teil zu politischer Kritik - vor allem aber zu gewerkschaftlichem und betriebsrätlichem Widerstand. Zum Verkaufspreis herrscht Stillschweigen.

Der Betriebsrat des Gesundheitskonzerns Vamed hatte vor dem neuen Mehrheitseigentümer der Rehakliniken, PAI, massiv gewarnt. In den nächsten fünf Jahren würden Einsparungen bei Patienten und Mitarbeitern drohen, damit PAI das Geschäft dann gewinnbringend weiterverkaufen könne, so Vamed-Konzernbetriebsratschef Harald Steer im Sommer. "Denn das ist deren Geschäftszweck." Steer forderte die Bundesregierung und Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf, Alternativen zu prüfen.

Im Zuge der Vamed-Aufspaltung übernimmt PAI 70 Prozent am Vamed-Rehabilitationsgeschäft, so HFO. Die restlichen 30 Prozent bleiben bei Fresenius. "Der Geschäftsbereich, zu dem auch spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen in den Bereichen Prävention, Akutmedizin und Pflege gehören, betreut mit rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich rund 100.000 Patientinnen und Patienten in verschiedenen europäischen Ländern in der stationären und ambulanten Rehabilitation", hieß es in der Vamed-Mitteilung am Montagabend.