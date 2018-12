USA verteidigen sich vor WTO mit Attacke auf Chinas Handelspolitik

Die USA und China haben sich bei der Welthandelsorganisation ( WTO) einen markanten Schlagabtausch geliefert. Die US-Regierung griff Peking scharf an.

China halte entgegen dem Geist der freien Marktwirtschaft daran fest, die Wirtschaft staatlich zu lenken und versuche aktiv, ausländische Handelspartner zu behindern, zu benachteiligen und ihnen Schaden zuzufügen, sagte der US-Handelsbotschafter Dennis Shea am Montag in Genf vor der WTO. " Chinas Vorgehen ist nicht vereinbar mit dem offenen, marktbasierten Ansatz anderer WTO-Mitglieder und steht im Gegensatz zu den fundamentalen Prinzipien dieser Organisation und ihrer Verträge", so der US-Topdiplomat.

Chinas Vertreter bei der WTO, Zhang Xiangchen, kritisierte die USA wegen des aus Sicht Pekings von Washington initiierten Handelskriegs. Es sei bedauerlich, dass ein Amerika zu beobachten sei mit einer ernsten Diskrepanz zwischen Macht und Verantwortung. "Ob es sich um eine kleine Familie oder eine internationale Organisation handelt: Ein Platzhirsch sollte wie ein Platzhirsch handeln." Er dürfe die Welt nicht nur aus dem engen Blick seines eigenen Interesses sehen und nicht auf Kosten anderer handeln, sagte der Vertreter Chinas bei der WTO. Auch die EU zeigte sich tief besorgt.