USA verklagen mutmaßliche russische Agenten

Ionow wurde bereits im vergangenen Juli wegen Beeinflussung der US-Wahl angeklagt. Er soll sich dabei politische Gruppen in Florida, Georgia und Kalifornien zunutze gemacht haben. Ionow wies die Vorwürfe als Unsinn zurück. Die russische Botschaft in Washington nahm zunächst zu der Klage nicht Stellung. Bei den angeklagten US-Bürgern handelt es sich um vier in Florida lebende Personen. Sie sollen in verschiedenen politischen Gruppen, darunter die "African People's Socialist Party", aktiv sein. Laut Anklage soll Ionow sie angeworben haben.