USA: Letzter Kraftakt vor der Pleite

Ein Funke Hoffnung kam zuletzt von der "Gang of Six" - jener Arbeitsgruppe aus drei demokratischen und drei republikanischen Senatoren, die für die nächsten zehn Jahre ein Einsparungspotenzial von knapp 4 Billionen Dollar ausfindig gemacht haben will. Der Rotstift soll demnach nicht nur bei Sozialausgaben, wie von den Republikanern gefordert, angesetzt werden. Einschnitte soll es auch bei Militärausgaben geben. Anstatt einer Steuererhöhung für Superreiche, wie sie Präsident Barack Obama will, sollten Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Eine Maßnahme, die eine Billion Dollar in die leeren Kassen spülen dürfte.