Das Match der Chip-Hersteller: USA gegen Asien

Der globale Chip-Markt wird von einigen wenigen Großkonzernen dominiert. Branchenprimus ist seit vielen Jahren der US-Riese Intel, der mit Speicherchips im klassischen Computerzeitalter groß geworden ist, aber den Anschluss an die Smartphone-Welt etwas verpasst hat.

Zuletzt verlor der Gigant Marktanteile an den kleineren US-Rivalen AMD. Als Auftragsfertiger für andere Marken will Intel Platz 1 verteidigen – und investiert kräftig. Anfang des Jahres kündigte Intel den Bau von zwei neuen Fabriken in den USA an, auch in Europa wird nach einem geeigneten Standort gesucht.