USA, China, EU: Die Handelskrieger wollen jetzt abrüsten

„Moment, das überbieten wir locker“, scheinen sich die Handelspolitiker in Brüssel gedacht zu haben. Die EU beziehe 74,5 Prozent ihrer Sojaimporte aus den USA, teilte die Kommission am Montag mit – weit mehr als aus Brasilien (19 Prozent), Kanada (2 Prozent) oder Ukraine (1,6 Prozent). Und es ist auch gut doppelt so viel wie im selben Zeitraum des Vorjahres.

Die EU will so Strafzölle auf europäische Autos und Autoteile abwehren. Da geht es um mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr. Die Sojakäufe waren Teil des Deals, den Trump mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im Juli verkündet hatte.