USA: 16 Billionen Dollar Schulden

Vergangenen Freitag war es soweit: Die Staatsverschuldung der USA überstieg erstmals die Marke von 16.000 Milliarden US-Dollar (12.700 Mrd. Euro). Unauffällig veröffentlichte das US-Finanzministerium die Daten am Dienstag – nach dem durch den Labor Day verlängerten Wochenende – auf ihrer Homepage. Sehr auffällig war dafür die Kritik der Republikaner an Präsident Barack Obama. Er habe ein "Ausgaben-Gelage" veranstaltet, statt die Schulden, wie versprochen, zu halbieren. Rund um die Präsidentenwahl im November werden die US-Staatsschulden das Limit von 1640 Milliarden Dollar erreichen.

Zählt man die Schulden des Staates, der Privaten und Unternehmen zusammen, stehen die USA fast so schlimm da wie Griechenland. Jedenfalls schneiden die Amerikaner deutlich schlechter ab als die Eurozone. Die Sorgen der Welt konzentrieren sich trotzdem darauf, wie und ob es mit der Eurozone weitergeht. Am Mittwoch lieferte Theodor Weimer, Chef der deutschen HypoVereinsbank, dazu eine weitere Horrorzahl: Laut Weimer würden die wirtschaftlichen Kosten eines Euro-Zerfalls bis zu 3300 Milliarden Euro ausmachen. Ebenfalls am Mittwoch forderte OECD-Generalsekretär Angel Gurria die Europäische Zentralbank auf, angeschlagenen Euro-Staaten wie Spanien zu helfen.