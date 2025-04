US-Zölle erhöhen Druck auf österreichische Industrie

Die österreichische Industrie sei auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle zwar prinzipiell gut vorbereitet, sagte Georg Knill, Präsdient der Industriellenvereinigung (IV) am Samstag im Ö1 Mittagsjournal. In vielen Bereichen könnten die Mehrkosten an US-Kunden weitergegeben werden. In einigen Bereichen gebe es aber durchaus Sorgen, dass man nicht mehr in die USA exportieren könne.