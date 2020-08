US-Streamingdienste: Der Pfau betritt die Arena

Streaming ist seit der Pandemie in den USA populärer als je zuvor. Immer öfter wird teures Kabelfernsehen abbestellt, stattdessen nur noch Streamingdienste abonniert. Üb er diese kann man schließlich auch Nachrichtensendungen, Spielfilme oder Sport schauen.

Mit Peacock, zu deutsch Pfau, mischt ab sofort ein weiterer großer Spieler am US-Streamingmarkt mit. Dahinter steckt NBC Universal mit der Mutterfirma Comcast. Und das bedeutet, dass selbst traditionelle TV- und Kabelbetreiber wie Comcast auf das Internet und Streaming setzen. Die neue Plattform Peacock mit Sitz in New York kann auf ein breites Archiv von NBC-Shows und Universal-Filmen zurückgreifen, von Schindlers Liste, Mamma Mia, E.T. über Law & Order bis zu Miami Vice oder The Munsters.