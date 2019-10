US-Strafzölle gegen EU in Kraft getreten

In Spanien ist das heiß geliebte "Aceite de Oliva" betroffen. Das Olivenöl wirdvor allem in Andalusien produziert. Von den gut 400 Mio. Euro, die Spanien 2018 für den Export von Olivenöl in die USA kassierte, gingen 80 Prozent in die Region im Süden des Landes. Dort haben Olivenöl und Oliven traditionell eine riesige wirtschaftliche, aber auch soziale Bedeutung. Entsprechend groß war der andalusische Aufschrei nach Bekanntwerden der Nachricht von den US-Strafzöllen.

Die regionale Arbeitsministerin Rocio Blanco warnte, der erwartete starke Rückgang der Ausfuhren in die USA werde viele Unternehmen hart treffen und die Arbeitslosenrate, die dort bereits bei mehr als 21 Prozent liegt, weiter ansteigen lassen. "Ich weiß nicht, wie lange viele der betroffenen Firmen die Folgen aushalten können", sagte sie. Rafael Pico, Geschäftsführer des Olivenöl-Exporteur-Verbandes Asoliva, drückt sich noch drastischer aus: "Ein Strafzoll von 25 Prozent haut viele aus dem Markt." Und Mariano Inigo, Professor an der EAE Business School, sprach von einer "Katastrophe", die "für viele Unternehmen mit sehr geringen Gewinnmargen unweigerlich das Ende" bedeuten werde.