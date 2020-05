US-Schuldenstreit: Plan B hätte schlimme Folgen

Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nach diesem Motto geht die überwiegende Mehrheit der Politiker und Finanzmarkt-Experten nach wie vor davon aus, dass der Schuldenstreit in den Vereinigten Staaten rechtzeitig beigelegt wird. "Ich bleibe zuversichtlich, dass eine tragfähige Lösung gefunden wird - wenn vielleicht auch erst in letzter Minute", meint etwa Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble.



Diese letzte Minute ist sehr bald: Die Schuldenobergrenze von 14.300 Milliarden Dollar muss bis zum 2. August erhöht werden. Wenn nicht, würden die USA "am 2. August um Mitternacht" erstmals in ihrer Geschichte die Möglichkeit verlieren, sich auf den Finanzmärkten Geld zu borgen, stellte Jay Carney, Sprecher von US-Präsident Obama, klar. "Das ist ein fester Stichtag, daran führt kein Weg vorbei", trat er Berichten entgegen, dass die USA vielleicht doch noch ein paar Tage mehr Zeit hätten.



Und wenn es bis dahin doch keine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern gibt? Die Regierung bereitet für den Fall der Fälle einen Plan B vor, Details dazu soll es in den kommenden Tagen geben. Die große Frage ist, welche Rechnungen die USA zuerst begleichen. Also ob Sozialausgaben zurückgestellt werden, um vorrangig fällige Zinsen für Staatsschulden zu zahlen.