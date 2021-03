US-Regierung will Hedgefonds genauer untersuchen lassen

US-Finanzministerin Janet Yellen will die Risiken für das Finanzsystem durch Hedgefonds stärker untersuchen lassen. Dazu soll eine eigens dafür geschaffene Expertengruppe wiederbelebt werden. Das kündigte Yellen am Mittwoch vor dem Aufsichtsgremium FSOC an, das die Finanzstabilität überwacht. Die Hedgefonds-Arbeitsgruppe ist beim FSOC angesiedelt und wurde von der Regierung des früheren Präsidenten Donald Trump auf Eis gelegt.

Yellen sagte laut Redetext, die Pandemie zeige, dass Hedgefonds die Finanzmärkte bisweilen unter Stress setzen können. Zuletzt hatte die Schieflage des US-Hedgefonds Archegos für Turbulenzen gesorgt. Der Schweizer Großbank Credit Suisse und der japanischen Investmentbank Nomura drohen deswegen Milliardenverluste.