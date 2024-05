Warum Warren Buffett derzeit 189 Milliarden Dollar bunkert

Geld horten statt Geld ausgeben, lautet die Devise des legendären US-Investors Warren Buffett. Er lässt die Reserven seiner Holding Berkshire Hathaway auf einen Rekordwert steigen. Bekrshire hat zu Quartalsende 189 Milliarden Dollar (175,91 Mrd. Euro) an Bargeld und in kurzfristig angelegten Staatsanleihen zur Verfügung. Bei dem jährlichen Aktionärstreffen in Omaha am Samstag sagte Buffett, die Reserven dürften nach dem jetzigen Quartal auf über 200 Milliarden Dollar steigen.

Berkshire würde das Geld ja gerne anlagen, "aber wir werden es nur für etwas ausgeben, was geringes Risiko hat und uns eine Menge Geld bringen kann". Berkshire Hathaway gehören unter anderem der Versicherer Geico, die Eisenbahngesellschaft BNSF und der Batteriehersteller Duracell. Das Versicherungsgeschäft war im vergangenen Quartal abermals ein Treiber für den Anstieg des operativen Gewinns auf 11,2 Milliarden Dollar von knapp 8,1 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.