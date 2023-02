US-Inflation im Jänner weiter auf 6,4 Prozent gefallen

Die Inflation in den USA ist im Jänner nur noch leicht zurückgegangen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel zu Jahresbeginn auf 6,4 Prozent von 6,5 Prozent im Dezember, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist bereits der siebente Rückgang in Folge. Doch das Ziel der Notenbank Federal Reserve von einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent bleibt noch immer weit entfernt.

Im Kampf gegen die hohe Inflation erhöhte die Fed den Leitzins vor der Jahreswende um einen viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Damit nahm sie nach einer Serie eher großer Zinsschritte etwas Tempo heraus. Eine Mehrheit von befragten Experten erwartet, dass die Zentralbank noch zwei kleine Schritte nach oben machen wird und der Zinsgipfel dann bei einem Niveau von 5,00 bis 5,25 Prozent erreicht sein wird.

Schon im Vorfeld wurde erwartet, dass sich die US-Inflation von ihrem hohen Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. Im vergangenen Jahr hatte die Fed ihre Leitzinsen kräftig angehoben, das Tempo seit Ende 2022 aber verringert.