US-Bürovermieter WeWork in Schieflage: Gläuberschutz wird geprüft

Eine Gruppe von Wall-Street-Fonds, die dem US-Bürovermieter WeWork Geld geliehen hat, prüft einem Medienbericht zufolge die Möglichkeit eines Antrags auf Gläubigerschutz. Die Gruppe, zu der BlackRock, King Street Capital und Brigade Capital gehörten, führe erste Gespräche über die Umstrukturierungsoptionen des Unternehmens, berichtete das Wall Street Journal (WSJ) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Die Fonds hätten angedeutet, dass sie einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 11 unterstützen würden. Die Aktien von WeWork stiegen im späten Handel an der Wall Street um etwa zwölf Prozent auf 13 Cent. Bei BlackRock, King Street, Brigade und WeWork war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Erhebliche Zweifel an Fortbestand

Der Büroraum-Anbieter gilt als Paradebeispiel für maßlos überbewertete US-Start-ups und steckt schon länger in Schwierigkeiten. Das Unternehmen räumte erst Anfang August mit Blick auf die Verluste und den erwarteten Geldbedarf "erhebliche Zweifel" an seinem Fortbestehen ein. Man wolle nun in den kommenden zwölf Monaten günstigere Mieten aushandeln, die Kosten senken und sich frisches Kapital besorgen, kündigte WeWork an.