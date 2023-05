Aus dem Silicon Valley ins Burgenland

Zuletzt setzte er sich in den Kopf, eine „Lange Nacht des Coworkings“ im Burgenland zu veranstalten. Die Veranstaltung ist auch in Österreich die erste ihrer Art. Am 27. Juni öffnen von 17 bis 23 Uhr alle teilnehmenden Spaces ihre Türen. Fünf an der Zahl sind es, die bis jetzt ihre Teilnahme bestätigt haben.

Große Chance

„Wir wollen das Thema bewusster machen. Leute sagen mir ab und zu, dass sie gar nicht wussten, dass es diese Möglichkeit gibt“, erzählt Csitkovics. Seiner Meinung nach seien Coworking Spaces gerade für Kommunen im ländlichen Raum „eine große Chance“. Dazu brauche es aber Bürgermeister, die dem Thema offen gegenüber stehen.

Angeboten werden an den burgenländischen Standorten verschiedene Modelle: von Stundentarifen für Schreibtisch, Computer und Internet, bis hin zu Monatskomplettpaketen inklusive Druckerkosten.