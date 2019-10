Urteil: Österreicher gewinnt Streit um Onlinebanking-TAN gegen deutsche Bank

Dieser Rechtsstreit hat sehr lange gedauert: Der Oberösterreicher Bruno Steiner, Geschäftsführer der TeleTan Software GmbH, hat vor dem deutschen Bundesgerichtshof ( BGH) einen Patentstreit um das im Onlinebanking verwendete Zahlungsverifizierungsverfahren Transaktionsnummer per SMS, kurz TAN-SMS, gewonnen. Steiners GmbH mit Sitz in Steyr hat sich vor dem Höchstgericht in Karlsruhe gegen die Sparda-Bank West durchgesetzt. Das teilte die Zwei-Mann-Firma am Dienstag mit.

Das Urteil erging am 1. Oktober 2019. Konkret haben die deutschen Höchstrichter eine Nichtigkeitsklage gegen das TAN-SMS-Patent zurückgewiesen. TeleTan sieht damit nun den Weg geebnet für zahlreiche weitere Klagen gegen deutsche Banken. Detail am Rande: Beim SMS-TAN (SMS-Transaktionsnummer) erhalten sie den TAN per SMS auf ihr Mobiltelefon geschickt.

Steiner streitet seit mehr einem Jahrzehnt mit Banken in Deutschland und Österreich, weil diese keine Lizenzgebühr für den Einsatz von TAN-SMS entrichteten. Das Patent "für die sichere Durchführung von Transaktionen mittels mehrerer Authentifizierungscodes" war 2001 von Steiners Geschäftspartner Werner Losekamm beim Europäischen Patentamt ( EPA) angemeldet worden. Die Sparda-Bank West hatte vor Gericht argumentiert, das Patent hätte nie erteilt werden dürfen.