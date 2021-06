Urlaubsland Kärnten: „Lei loss’n spielt’s nimmer“

Tatsächlich sind auch einige Projekte geplant. Auf dem Goldeck, am Pressegger See und auf dem Hochrindl sollen Feriendörfer mit insgesamt 1.200 Gästebetten gebaut werden. Einheimische sind skeptisch. Die geplanten Chaletdörfer würden wenig Arbeitsplätze und Wertschöpfung in die Region bringen, da sich deren Gäste so gut wie nie zum Wirt im Ort verirren, heißt es. Dazu kommt die Befürchtung, dass Geisterstädte aus dem Boden gestampft werden.

Raumplanerin Gaby Krasemann sprach kürzlich sogar von „Raubrittertum“ und verglich die Situation in Kärnten mit jener in Ostberlin nach der Wende. Aufgrund der niedrigen Zinsen gebe es zu viel Geld, das hier quasi in Beton gegossen werde. Über allem schwebt die Befürchtung, dass einmal mehr vermeintliche Tourismusprojekte letztlich privaten Zwecken dienen. Sprich, Zweitwohnsitze entstehen – und von diesen gibt es bereits 75.000 im Land. Runtergezogene Rollläden in 11 von 12 Monaten im Jahr inklusive.