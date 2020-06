Urlauber meiden Griechenland

Während der vergangene Winter für Rewe Austria Touristik "recht gut" war, so Fast, soll der kommende Winter einen "spürbaren Zuwachs zum Vorjahr im deutlich einstelligen Prozentbereich bringen". Der Grund für die hohen Erwartungen: Die Rewe Austria Touristik hat das Portfolio des deutschen Mutterkonzerns übernommen und auf diese Weise sein Hotel- und Reiseangebot verfünffacht. Knapp 1500 Unterkünfte werden angeboten, vor allem Hotels in der Türkei und Thailand sind hinzugekommen.

Die Preise in der kommenden Wintersaison werden um ein bis zwei Prozent steigen, kündigt Fast an, betroffen sind Ferndestinationen in US-Dollar-Gebieten und die Kanarischen Inseln. Abgesehen davon sollen die Preise stabil bleiben.