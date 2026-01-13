Trotz Teuerung: Beim Urlaub sparen die Österreicher kaum

Von Marlene Liebhart und Moritz Bach Nach der Kältewelle, die das Land seit Jahresbeginn überrollt hat, sehnen sich viele Österreicher nach Sonne, Strand und Meer. Und auch die Teuerung scheint die urlaubsreifen Menschen nicht aufzuhalten. "Die Reiselust ist ungebrochen groß", so Michele Fanton, Geschäftsführer des Tourismuskonzerns Verkehrsbüro, zu dem auch die österreichweit 68 Ruefa-Reisebüros gehören. Während andere Branchen wie der Handel oder die Gastronomie über eine anhaltende Konsumzurückhaltung und Sparsamkeit klagen, bekommen die heimischen Reiseveranstalter diese kaum zu spüren. Neun von zehn Österreichern wollen heuer verreisen, so eine Befragung von Ruefa. Damit würde die Branche heuer wieder das Niveau aus den Jahren 2015 und 2016 erreichen, sagt Verkehrsbüro-Vorständin Birgit Wallner.

2.209 Euro geben die Österreicher im Schnitt aus Dabei wollen sie durchschnittlich pro Person mit 2.209 Euro um 136 Euro mehr ausgeben als im Jahr zuvor. "Ein Sinnbild, welchen Stellenwert das Reisen für die Österreicherinnen und Österreicher hat", kommentiert Wallner das Umfrageergebnis. Die höheren Ausgaben würden an den immer längeren Aufenthalten liegen, die die Österreicher planen. Mit durchschnittlich 21 Tagen urlauben diese nämlich heuer um einen Tag länger als 2025. Zudem würde ein Sommerurlaub aufgrund der Teuerung heuer um rund drei bis vier Prozent mehr kosten als noch 2025, sagt Wallner dem KURIER. Wie stark die Preise in den einzelnen Urlaubsländern tatsächlich gestiegen sind, sei aber unterschiedlich und von der wirtschaftlichen Situation vor Ort abhängig. Von höheren Kosten und Unsicherheiten will sich ein großer Teil der Befragten die Reiselust aber ohnehin nicht vermiesen lassen. 43 Prozent geben an, dass dies keinen Einfluss auf die heurige Urlaubsplanung hat. 15 Prozent sparen in anderen Lebensbereichen, aber nicht beim Reisen. Diejenigen, die doch Kosten reduzieren möchten, tun das am liebsten durch Frühbucher-Angebote oder buchen in der günstigeren Nebensaison.

All-Inclusive und Last-Minute-Angebote im Trend Daneben seien auch All-inclusive- und Last-Minute-Angebote relevant. "Das sind die Themen, auf die die Menschen schauen", berichtet Wallner. Generell zieht es die meisten Österreicher ans Meer. Badeurlaube stehen besonders hoch im Kurs, gefolgt von Städtetrips und Wellnessaufenthalten. Immer beliebter werden auch Aktiv- und Sporturlaube. Neben Wander- und Golfaufenthalten werden auch Laufreisen zu internationalen Marathons bei Ruefa vermehrt nachgefragt. Unter die klassischen Destinationen wie Tokio, London und New York reihen sich dabei immer exotischere Laufstrecken etwa in Grönland oder Bhutan. Und auch andere Sportevents, wie etwa die Formel-1 oder die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika, an der auch die heimische National-Elf teilnimmt, ziehen heimische Urlauber an. Die meisten Österreicher reisen ins europäische Ausland. Dabei haben die Mittelmeer-Klassiker Italien, Kroatien und Griechenland die Nase vorn. Dazwischen gesellt sich auch das Nachbarland Deutschland, das nicht nur als Reiseziel für Städtetrips interessant ist. Wegen des milden Klimas und der flachen Sandstrände ziehen vor allem die Ostsee-Regionen immer mehr Sommerurlauber aus Österreich an.

Der Urlaub der Österreicher in Zahlen 90 Prozent

der Österreicher planen laut einer Befragung des Reiseveranstalters Ruefa dieses Jahr zu verreisen. Das ist ein Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr. 54 Prozent

der Befragten zieht es ans Meer. Sie planen zumindest einen Strandurlaub – ein Plus von vier Prozentpunkten. 21 Tage

möchten die Österreicherinnen und Österreicher durchschnittlich verreisen (plus zwei Prozent). Die meisten möchten diese Tage auf zwei separate Urlaube aufteilen. 12 Tage

soll der durchschnittliche Haupturlaub dauern. Das ist ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zu 2025. 2.209 Euro

sollen die durchschnittlichen Ausgaben pro Person für den Urlaub im Jahr 2026 betragen. Das sind um 136 Euro mehr als noch im Jahr zuvor.