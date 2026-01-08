Hoteliers-Sprecher: Energieversorger treiben Preise, nicht der Tourismus

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) wehrt sich gegen die Pläne von Finanzminister Markus Marterbauer, die Preissteigerungen in der Hotellerie und Gastronomie unter die Lupe zu nehmen. "Wenn in Österreich Preissteigerungen geprüft werden müssen, dann die der öffentlichen Hand und der Energieversorger. Denn die ziehen seit Jahren einen Teufelskreis der Teuerung nach sich. Das weiß jeder in Österreich", sagt ÖHV-Präsident Walter Veit.

Dass die Preise in der Gastwirtschaft in Zeiten hoher Inflation stärker steigen, liege im System: Die Branche gibt ihr Geld vor allem in Österreich aus: „Wer in Fernost kauft, senkt die Inflation. Wir wollen und können das nicht. Aber bei uns kommt alles zusammen, enorme Lohnnebenkosten, teurer Strom, hohe Steuern und das auch bei unseren Lieferanten. Das macht alles sauteuer und immer noch teurer", so Veit in der Aussendung.