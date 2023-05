Urlaub in Österreich um 15 Prozent teurer als in Deutschland

Urlaub in Österreich war im März um 15 Prozent teurer als in Deutschland. In Irland mussten deutsche Touristinnen und Touristen für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen um 21 Prozent mehr bezahlen und in Schweden 17 Prozent. Das teilte das deutsche Statistische Bundesamt mit Sitz in Wiesbaden am Dienstag.

In der Schweiz müssen deutsche Reisende am tiefsten in die Taschen greifen: Hotel- und Restaurantbesuche kosteten dort um 61 Prozent mehr als in Deutschland.

Auch Dänemark und Norwegen waren um mehr als 40 Prozent teurer. Finnland ist im Vergleich dazu etwas günstiger - aber auch hier war der Urlaub immer noch um 25 Prozent teurer als in Deutschland. Urlaub in Südeuropa ist für Deutsche aber teils deutlich billiger. Selbst in Italien, wo das Preisniveau unter ausgewählten Urlaubsländern im Süden und Osten Europas am höchsten ist, waren im März Restaurants und Hotels immer noch um 5 Prozent günstiger als in Deutschland.