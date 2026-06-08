Wer seinen Urlaub im Süden Europas plant, kann bei Übernachtungen und Restaurantbesuchen häufig sparen, das zeigt eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes in Deutschland. Umgelegt auf österreichische Verhältnisse zahlte man im April in Nordmazedonien (53 Prozent) im Schnitt nur knapp die Hälfte dessen, was in Österreich fällig wird. Auch in Bulgarien lagen die Hotel- und Gaststättenpreise (48 Prozent) unter dem österreichischen Niveau. Auch klassische Urlaubsländer wie Portugal (31 Prozent) und Spanien (23 Prozent) sind vergleichsweise günstige Ziele.

In anderen südlichen Urlaubsländern wie Malta (21 Prozent), Zypern (20 Prozent) und Griechenland (19 Prozent) zahlten Urlauberinnen und Urlauber für Restaurantbesuche und Hotels ebenfalls deutlich weniger als in Österreich . Am teuersten unter den südeuropäischen Urlaubsländern waren Kroatien und Italien, jedoch waren die Hotel- und Restaurantpreise dort immer noch 10 Prozent beziehungsweise 3 Prozent niedriger als in Österreich.

Deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen Urlauber dagegen im Norden Europas. Besonders hoch sind die Preise in Island: Dort lagen die Kosten für Hotelübernachtungen und Restaurantbesuche im Schnitt 47 Prozent über dem österreichischen Niveau. Auch Norwegen (42 Prozent) und Dänemark (28 Prozent) sind deutlich teurer als Österreich.

Tschechien-Reise oft günstiger

Wer bei der Anreise spart und mit Bus, Bahn oder Auto in ein Nachbarland fährt, profitiert nicht automatisch von niedrigeren Urlaubskosten. In den meisten österreichischen Nachbarstaaten ist das Preisniveau höher als hierzulande. In der Schweiz muss man mit rund 47 Prozent höheren Preisen für Hotels und Restaurants rechnen, in Belgien mit 12 Prozent und in den Niederlanden mit 13 Prozent mehr als in Österreich.