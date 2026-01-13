Urlaubstrends 2026: Diese Länder liegen bei Österreichern ganz vorne

Über 70 Prozent der Österreicher urlauben am liebsten in Italien, Kroatien und Deutschland. Dahinter folgen Griechenland, Spanien inklusive Kanaren, Frankreich und die Türkei. Veränderung gibt es bei den Fernreisen: Die USA verlieren deutlich an Beliebtheit. Dafür legen Thailand, Japan, die Malediven und die Arabischen Emirate spürbar zu. Urlaub darf dabei auch etwas kosten. Laut Studie liegt das durchschnittliche Reisebudget heuer bei 2.209 Euro pro Person. Weniger gefragt ist der Urlaub im eigenen Land, aber die Steiermark ist das beliebteste Ziel. Bei der Anreise bleibt das Auto weiterhin Verkehrsmittel Nummer eins. Nachhaltigkeit spielt beim Reisen zwar eine Rolle, bleibt für viele aber ein schwieriges Thema. Am stärksten in Erinnerung bleiben den Österreichern Naturerlebnisse und kulinarische Highlights. Urlaubstipps holen sie sich vor allem bei Familie und Freunden. Social Media und Influencer spielen mit nur 11 Prozent kaum eine Rolle. Eines ist fix: Die Reiselust bleibt hoch. 2026 wird wohl ein spannendes Reisejahr.