Urlaub auf der Partyinsel Ibiza: Funktioniert das?

Sie gilt als die spanische Insel, auf der sich unter normalen Umständen Reich und Schön trifft - die Baleareninsel Ibiza. "Normal" ist heuer im Zeichen der Corona-Pandemie jedoch so gut wie nichts, und das schlägt sich auch auf die Nobel-Partyregion Spaniens nieder. Pacha, Space und Co., die weltberühmten Nachtklubs, haben geschlossen. Überall herrscht bis auf wenige Ausnahmen Maskenpflicht - nur am Strand und bei Tisch in Restaurants oder Bars darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Und das wird auch streng eingehalten - wenn man auf Maskensünder trifft, sind es in der Regel Touristen.