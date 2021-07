Untreue-Anklage: Julius Meinl erhebt Einspruch

Der Strafprozess rund um die Meinl Bank wird noch nicht so schnell über die Bühne gehen. Denn: Julius Meinl V. und Meinl Bank-Vorstand Peter Weinzierl haben einen Einspruch gegen die Anklage wegen des Verdachts der Untreue erhoben. Das bestätigte am späten Dienstagsnachmittag Richterin Christina Salzborn vom Straflandesgericht Wien dem KURIER. In der Untreue-Anklage wird Meinl, den Bank-Vorständen Peter Weinzierl und Günter W. sowie den (Ex-)Aufsichtsräten Robert K. und Karl H. vorgeworfen, die Ausschüttung einer Sachdividende in Höhe von 211,9 Mio. Euro Anfang 2009 an die Mehrheitsaktionärin der Bank mit Sitz auf Malta vorgenommen zu haben, die letztendlich im Einflussbereich von Julius Meinl stehen soll. Die Bank soll durch diese Ausschüttung "entreichert" worden sein. Geht es nach der Anklagebehörde, so hätte diese Dividende nicht ausgeschüttet werden dürfen, weil der Bank aus der Anlegeraffäre Meinl European Land (MEL) Schadenersatzansprüche in dreistelliger Millionen-Höhe drohen. Folglich hätte die Privatbank schon in der Bilanz 2008 höhere Rückstellungen bilden müssen. Die Strafdrohung beträgt bis zu zehn Jahre Haft. ´