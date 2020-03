Unsichere Prognosen: Wenn das Virus will, steht alles still

Worauf muss sich Österreich einstellen?

Die Prognose von 1,1 Prozent Wirtschaftswachstum in Österreich für 2020 (mit Einbußen von 0,25 Prozentpunkten durch Corona), welche die Industriellenvereinigung (IV) berechnet hat, entspreche dem Basisszenario der OECD, sagt Helmenstein. Sollten der Handel und Tourismus in und mit Italien und Deutschland stärker und länger betroffen sein, wären die Folgen auch für Österreich gravierender.

Wie sieht das Krisenszenario für Österreich aus?

Seriös ließen sich die Folgen einer epidemischen Verbreitung jetzt noch nicht berechnen, so Helmenstein: Er will abwarten, bis in Österreichs Nachbarländern – so wie in China – ein Wendepunkt der Virenverbreitung absehbar ist. Schon jetzt sei klar, dass sich in Deutschland und Italien eine sogenannte technische Rezession (zwei Vierteljahre mit Minus hintereinander) kaum vermeiden lasse. In Österreich gebe es indes „genügend Auftriebskräfte“, um eine Rezession zu vermeiden: Das Geschäft mit Osteuropa und der starke Konsum federn das Risiko ab.