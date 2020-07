Unsichere AKW rund um Österreich

Ganz besonders gefährliche Mängel wurden in zwei Nuklearanlagen in Skandinavien entdeckt: Im AKW Olkiluoto in Finnland und im AKW Forsmark in Schweden haben die Betreiber nur weniger als eine Stunde Zeit, um nach einem kompletten Stromausfall und/oder Ausfall der Kühlanlagen die Sicherheitssysteme wieder hochzufahren.

Insgesamt schneidet Frankreich am schlechtesten ab: Keiner der 58 französischen Atomreaktoren in Betrieb erfüllt die Sicherheitsstandards der Internationalen Atomenergiebehörde ( IAEO). Aber auch allen deutschen Atomreaktoren werden Sicherheitsmängel bescheinigt – auch sie müssen nachrüsten.

Zehn Reaktoren in Europa sind noch immer nicht mit einer seismischen Messanlage ausgestattet, die vor einem Erdbeben warnt. Die EU hatte die AKW-Stresstests nach dem Erdbeben und der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011 angeordnet.

Kernaussage der Stresstests: So gut wie alle europäischen Kernkraftwerke haben Sicherheitslücken, etwa bei der Warnung vor Erdbeben oder der Sicherheitsausrüstung. Für die Nachrüstung werden EU-gesamt zehn und 25 Milliarden Euro nötig sein, schätzt man in Brüssel.

Überprüft wurden 145 aktive und stillgelegte Nuklearanlagen in der EU, der Schweiz und der Ukraine. Derzeit setzen 14 der 27 EU-Staaten auf Kernenergie.

Am Mittwoch will Kommissar Oettinger seinen Kollegen in der EU-Kommission die Prüfberichte vorlegen – samt Empfehlungen, wie die AKW-Sicherheit verbessert werden muss. Die EU-Kommission will die Ergebnisse der Stresstests am Donnerstag vorstellen. Der EU-Gipfel am 18. Oktober wird die weitere Vorgangsweise beschließen. Bis Jahresende haben die betroffenen EU-Staaten Zeit, Aktionspläne zur Behebung der AKW-Mängel vorzulegen.