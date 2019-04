Unito-Chef zur Digitalsteuer: „Dümmer geht’s nicht“

Kein Hauptkatalog mehr

Wer lieber in Versand-Katalogen blättert als im Web nach Ware Ausschau zu halten, hat es künftig schwerer. Der Otto-Hauptkatalog wurde wie berichtet eingestellt. "Eine 70-jährige Ära ging zu Ende", so Gutschi. Zuletzt machte das Katalog-Geschäft nur noch 7 Prozent des Umsatzes aus, Ziel sei ein Anteil von maximal 3 Prozent. Statt des Hauptkataloges werden aber weiterhin 60- bis 80-seitige Spezialkataloge zu bestimmten Themen verschickt. Ein Vorteil von Online sei, dass es wegen der mannigfaltigen Darstellung eines Produktes zu weniger Retouren komme, erläutert der Unito-Chef. "Wir sind unter die 35-Prozent-Marke gerutscht".

Post-DHL-Deal

Die geplante Übernahme des Paketgeschäfts von DHL durch die Post sieht Güllmann mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Post sei im Weihnachtsgeschäft bereits an ihr Limit gekommen, daher sei es eine gute Sache. Auf der anderen Seite falle nun Wettbewerb weg, was weniger zu begrüßen sei. Unito kooperiert derzeit mit der Post über Hermes. Die Post will im Laufe des Jahres 2020 den Großteil des Zustellgeschäftes der deutschen DHL in Österreich samt Mitarbeitern und einem Großteil der Logistik-Standorte übernehmen. DHL gehört zur Deutsche Post AG.