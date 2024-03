Uniqa: Trotz hoher Unwetterschäden klar höheres Ergebnis

An künftigen Herausforderungen nennt Uniqa-Vorstandschef Andreas Brandstetter den Klimawandel und die massiv steigenden Schäden durch Unwetter. Dazu komme die Alterung der Gesellschaft, die den Marktführer in der privaten Krankenversicherung (Marktanteil: 44 Prozent) auf Trab hält. In den Gesundheitsbereich wird deshalb weiter kräftig investiert – von der Telemedizin in Osteuropa bis hin zu den Privatspitälern, die die Uniqa in Österreich betreibt.

Konkret sind im abgelaufenen Geschäftsjahr die Prämien um 9,7 Prozent auf rund 7, 2 Milliarden Euro gestiegen. Geholfen hat hier unter anderem die streckenweise zweistellige Inflation im Vorjahr, die etwa eine Anhebung der Krankenversicherungsprämien um neun Prozent erlaubt hat.