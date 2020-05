Uniqa stellt sich neu auf

Bei der UNIQA ist Großreinemachen angesagt: Andreas Brandstetter, der bei der heimischen Versicherung im Juli die Führung von Konstantin Klien übernommen hat, gibt mit seinem "Fitnessprogramm UNIQA 2.0" ambitionierte Wachstumsziele vor. Diese sind auch mit Opfern verbunden. "Wir werden in den nächsten drei Jahren 600 von 9000 Mitarbeitern in der Verwaltung in ganz Europa abbauen", kündigt Brandstetter an. Davon trifft es 200 der 1000 Jobs im Wiener UNIQA-Tower. Dieser Abbau werde in zwölf Monaten abgeschlossen sein. "Wir versuchen ohne Kündigungen auszukommen." Für die Betroffenen gebe es finanziell attraktive Angebote. Möglich sei auch der Wechsel in den Vertrieb, der ausgebaut werde. Frei werdende Räumlichkeiten würden gefüllt, in dem Geschäftsbereiche in Wien zusammengezogen werden.



Für die soziale Abfederung dieser Maßnahme sind 80 Millionen Euro nötig. Hinzu kommen 30 Millionen Euro für die Erweiterung des Berechtigtenkreises in der Mitarbeiter-Pensionskasse. "Wir begleichen damit Ungerechtigkeiten", sagt Brandstetter. Zusätzliche 80 Millionen Euro fallen für die Vorsorge bei Beteiligungen an. "Wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage agieren wir hier sehr vorsichtig, daher kann dieser Betrag noch kleiner werden."



Summa summarum werden diese notwendigen Einmalaufwendungen von 190 Millionen Euro vollständig in die heurige Bilanz aufgenommen. "Der Kapitalmarkt schätzt das Verteilen von Belastungen nicht", begründet Finanzchef Hannes Bogner den Schritt. Das hat zur Folge, dass heuer das Ergebnis auf eine schwarze Null gedrückt wird und sich die Dividende laut Brandstetter "logischerweise massiv nach unten bewegen wird". Auch einen Totalausfall will er nicht ausschließen. Im Vorjahr wurden 40 Cent je Aktie ausgezahlt. "Aus heutiger Sicht haben wir damit alle strukturellen Belastungen aus dem operativen Geschäft abgedeckt", sagt der UNIQA-Chef. "Ab 2012 wollen wir die entsprechenden Früchte ernten."