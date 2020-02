UNIQA: Für grüne Vorsorge Steuern halbieren

Vonandrea hodoschekIm Frühjahr wird die UNIQA ein eigenes Produkt für all jene Kunden anbieten, die auf eine grüne Altersvorsorge setzen. Österreichs zweitgrößter Versicherungskonzern will in der Lebensversicherung eine Fondspolizze anbieten, bei der die Kunden aus einer vorgegebenen Liste von grünen Investmentfonds auswählen können.

Der Staat sollte grüne Vorsorgeprodukte und Investitionen, deren Renditen naturgemäß niedriger seien, durch eine Steuersenkung fördern, argumentierte Kurt Svoboda, Chef von UNIQA Österreich und Vorsitzender des Versicherungsverbandes. Er forderte bei der Präsentation der vorläufigen Geschäftsergebnisse 2019 eine Halbierung der vierprozentigen Versicherungssteuer, deren Höhe international einzigartig sei, und der Kapitalertragsteuer (KESt).