Union Investment erlitt durch Wirecard-Pleite 243 Mio. Euro Schaden

Die Fondsgesellschaft Union Investment fordert nach dem Wirecard-Bilanzskandal Schadenersatz von dem insolventen deutschen Zahlungsanbieter.

Kollaps

"Wir werden gegen das Unternehmen und seine Verantwortlichen klagen", sagte Vorstandschef Hans Joachim Reinke dem "Handelsblatt" in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Den Anlegern in Fonds von Union Investment sei durch den Kollaps des Zahlungsanbieters ein Schaden von 243 Millionen Euro entstanden.