Nach Schließungen: Unimarkt-Filialen sollen auf Franchise umgestellt werden

Die gesamte Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende Februar) einen Umsatz von rund 474 Mio. Euro, 2022/2023 waren es laut damaliger Darstellung 446 Mio. Euro - das wäre ein Plus von gut 6 Prozent. "Das vergangene Geschäftsjahr war für uns eine Herausforderung", räumt Eigentümer und Geschäftsführer Andreas Haider via Presseaussendung am Montag ein.