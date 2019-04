Aktionärsstreit tobt: UniCredit könnte nach 3-Banken greifen

Die UniCredit Bank Austria sorgt in der 3-Banken-Gruppe für Aufregung. In der 3-Banken-Gruppe wird vermutet, dass UniCredit ganz nach den börsennotierten Regionalbanken greifen will.

Die Bank Austria ist über ein Beteiligungsvehikel an den drei börsennotierten Regionalbanken Oberbank ( Linz), BTV ( Innsbruck) und BKS ( Klagenfurt) beteiligt. Auch die 3-Banken selber sind untereinander am Kapital verflochten. Um diese Kreuzbeteiligungen der 3-Banken geht es in einem Streit, der am Karfreitag im Antrag auf Sonderprüfung einstiger Kapitalerhöhungen ganz konkret bei der Bank für Kärnten und Steiermark ( BKS Bank) gipfelte.