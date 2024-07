UniCredit-Chef Orcel arbeitet an Neuorganisierung der Holding

"Seit drei Jahren sind wir dabei, die Effizienz der Organisation zu verbessern, Bürokratie abzubauen und Prozesse zu vereinfachen. Es hat sich viel getan, wir haben junge Leute eingestellt und die Gehälter erhöht. Der Teil, der zurückgeblieben ist, ist die Holding, die durch eine übermäßige Kontrolle seitens der zentralen Strukturen stark aufgebläht worden war", so Orcel.

"Einige Mitarbeiter werden in den Vorruhestand gehen, andere werden wir fragen, ob sie an einer Ausbildung interessiert sind, um in anderen Funktionen oder in den produktivsten Netzwerken eingesetzt zu werden", erklärte der Banker, der seit 2021 an der Spitze der Bank Austria-Mutter steht.