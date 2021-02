Unicredit 2020 mit 2,8 Milliarden Euro Verlust

Die italienische Bank-Austria-Mutter Unicredit rechnet nach einem Milliardenverlust im von Corona geprägten Jahr wieder mit besseren Geschäften. 2020 fiel inklusive aller Kosten für den Konzernumbau und Abschreibungen ein Verlust von knapp 2,8 Milliarden Euro an nach einem Gewinn von 3,4 Milliarden Euro im Vorjahr, wie die Bank am Mittwochabend in Mailand mitteilte.

Der höher als von Analysten erwartet ausgefallene Verlust könnte auch mit dem anstehenden Chefwechsel zu tun haben. Der bisherige Chef Jean Pierre Mustier, der die Bank nach der Finanzkrise saniert hatte, hatte im Dezember seinen Rückzug mit April angekündigt. Jetzt wurde bekannt, dass er die Bank bereits jetzt verlässt.