Banken-Stresstest: Hart für Kleine, lax für Große

Im Stresstest sei diese Balance aber schwierig. Dort müssen alle dieselbe Quote erfüllen. Dabei gebe es Banken, deren Geschäftsmodell gar keine 8 Prozent Kernkapital erfordern würde – etwa kleinere Institute mit Mittelstandskunden oder Retailbanken. Andere Institute, die stark im Investmentbanking vertreten sind, würden hingegen mehr als 8 Prozent brauchen, so Lautenschläger.

Die Stresstest-Ergebnisse erwarten "nicht nur ich, sondern auch einige von Ihnen mit gemischten Gefühlen", sagte Finanzminister Hans Jörg Schelling zu den Managern im Publikum. Banken müssten geordnet und möglichst ohne Geld des Steuerzahlers aus dem Markt ausscheiden können. Für die nationale Aufsicht will er über eine "Optimierung" nachdenken, wenn Aufgaben zur EZB nach Frankfurt abwandern. Dass die FMA die Abwicklungsbehörde sein werde, stehe aber schon fest.

Gegen akute Finanznöte kämpft EBA-Chef Enria. Er würde 37 Mio. Euro brauchen, die EU gesteht ihm nur 30 Mio. zu. "Das wäre okay, wenn wir weniger Aufgaben hätten", so der Italiener. Er schäme sich manchmal fast dafür, wie die 111 Mitarbeiter in London zusammengepfercht seien.