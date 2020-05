Umschaufeln für große Steuerreform

Brezinschek

Brezinschek

Eingangssteuersatz

Österreich

"Die Abgabenlast ist insgesamt zu hoch, vor allem beim Faktor Arbeit", sagt Raiffeisen-Chefökonom Peter. Er fordert die Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer um acht bis 9,5 Milliarden Euro ein. Damit käme man in die Nähe der Steuerlast auf Einkommen in. "Und da rede ich nur von Bruttoeinkommen von bis zu 50.000 Euro im Jahr und nicht von Einkommen darüber", so. Der, der bei immensen 36,5 Prozent liegt, sollte drastisch gesenkt werden. "Da wird 25 Prozent nicht reichen, viel besser wären 20 Prozent." Zur Erinnerung: Mehr als zwei Millionen Arbeitnehmer inzahlen keine Steuer, weil sie zu wenig verdienen.