Umfrage: Österreich zählt nicht zu den großzügigsten Ländern

In Wohlstandsrankings belegt Österreich regelmäßig Spitzenplätze, doch beim freiwilligen Engagement seiner Bürger hat die Alpenrepublik noch einige Luft nach oben. In einer Studie des Umfrageinstituts Gallup liegt Österreich nur am 32. Platz der "großzügigsten Länder" der Welt, weit hinter Industriestaaten wie den USA und Australien, aber auch Entwicklungsländern wie Indonesien oder Nigeria.

Gallup hatte für seinen "World's Most Generous Countries Report 2018" 153.000 Personen in 146 Staaten befragt, ob sie sich als Freiwillige für eine Organisation engagiert haben, gespendet haben oder eine fremden Person geholfen haben. Die Spitzenplätze mit einem Indexwert von 59 belegten Indonesien und Australien, gefolgt von Neuseeland und den USA (je 58) sowie den beiden bestplatzierten EU-Staaten Irland (56) und Großbritannien (55).