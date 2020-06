Weniger Lohn, um Job zu retten

Der Umstand, dass das Votum nicht anonym abgewickelt wurde, sorgte für Kritik. Man wolle über die Stimmzettel auch eruieren, welche Tendenzen es unter den Altersgruppen zum Standort gebe, begründete die Betriebsleitung. Als Motiv für eine Kündigung werde das Abstimmungsverhalten garantiert nicht dienen, versicherte Marketingchefin Petra Böttinger-Barth. Für die Gewerkschaft GPA-dja stellte die Befragung nichts anderes als Ausübung von Druck dar. Das sei inakzeptabel, man werde auch Lohnkürzungen nicht tolerieren und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, sagte GPA-Vize-Bundeschef Karl Proyer.

Der Grund für den Sparkurs bei Shopfitting sind massive Umsatzeinbrüche am mitteleuropäischen Markt. Wirtschaftsflaute und Online-Handel setzen der Branche zu. In Deutschland und Österreich ging der Markt für die gerade in Amstetten produzierten Modeshop-Einrichtungen um 25 Prozent zurück. Shopfitting musste 2013 ein Umsatzminus von 13,8 Prozent auf 181 Millionen Euro hinnehmen. Aktuell werden 1100 Mitarbeiter an fünf Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz beschäftigt.