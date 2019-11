Um Trump zu ärgern: Kalifornien kauft BMW- und VW-Dienstwägen

Auf die falsche Seite gestellt

"Autohersteller, die sich auf die falsche Seite der Historie gestellt haben, werden um Kaliforniens Kaufkraft umfallen", kündigte der Demokrat in einem Statement an. Obwohl keine Automarken explizit genannt wurden, ist allen Beobachtern klar, was das bedeutet: Sacramento wird keine neuen Fahrzeuge von General Motors ( GM), Toyota und Fiat Chrysler mehr anschaffen. Diese und einige weitere Autobauer hatten sich im Rechtsstreit um strengere Abgasgesetze auf Trumps Seite gestellt.

Hingegen dürfen Ford, Honda, Volkswagen und BMW auf Mehraufträge hoffen: Sie hatten sich im Juli mit Kalifornien darauf geeinigt, die strengeren Emissions-Standards des Bundesstaates umzusetzen. Diese orientieren sich eng an den strikteren Vorgaben zum Treibstoffverbrauch, welche die unter Trumps Vorgänger Barack Obama beschlossenen Gesetze vorgesehen hatten. Und von Trump gekippt wurden.