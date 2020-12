Um ein Fünftel weniger Urlaubsreisen im Sommer

Während die Inlandsreisen beinahe um ein Drittel (+31,6 Prozent) auf 4,2 Millionen Urlaubsreisen zulegten, halbierte sich die Anzahl der Urlaubsreisen ins Ausland um 56,4 Prozent auf 1,7 Millionen (2019: 3,8 Mio.). Italien, unangefochten die beliebteste Auslandsdestination der österreichischen Wohnbevölkerung, registrierte eine Abnahme um 38,7 Prozent auf 0,5 Millionen Urlaubsreisen

Gestiegen ist das Reisemotiv des "Aktivurlaubs" (2020: 28,6 Prozent, 2019: 17,4 Prozent), der erstmals den "Erholungsurlaub" (2020: 21,3 Prozent, 2019: 19,5 Prozent) im Ranking der beliebtesten Sommerreisezwecke vom ersten auf den dritten Rang verdrängte.

Dahinter folgten, wie auch im Vorjahressommer an zweiter Stelle, "Verwandten- und Bekanntenbesuche" (+6,6 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent, 2019: 18,9 Prozent). Der Anteil an "Kultur- und Städteurlauben" nahm um 8,3 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent ab (2019: 15,1 Prozent), ebenso verlor das Motiv "Strand- und Badeaufenthalt" an Bedeutung (-7,6 Prozentpunkte auf 11,0 Prozent; 2019: 18,6 Prozent).