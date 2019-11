Um 29 Mio. Euro: Billigflieger Easyjet soll CO2-neutral werden

Der britische Billigflieger Easyjet will die erste Fluggesellschaft sein, die ihre gesamten CO 2 -Emissionen kompensiert. Das werde im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich rund 25 Millionen Pfund (29,2 Mio. Euro) kosten, sagte Airline-Chef Johan Lundgren am Dienstag bei der Bekanntgabe des Geschäftsergebnisses. Man sei ab sofort die weltweit erste große Fluggesellschaft mit netto null Emissionen.

Mit Kompensationszahlungen werden unter anderem Aufforstungsprojekte und Photovoltaik-Anlagen gefördert. Man sei sich dabei bewusst, dass der Ausgleich nur eine Übergangsmaßnahme sei, sagte Lundgren.