Ukraine-Konflikt stürzt Russland in die Rezession

Der Schaden ist schon passiert: Die Ukraine-Krise belastet nicht nur die Konfliktparteien, sondern ganz Ost- und Südosteuropa – auch ohne "harte" Sanktionen gegen Moskau. Die europäische Wiederaufbaubank EBRD musste ihre frühere Wirtschaftsprognose vom Jänner auf die Hälfte zusammenstreichen. Statt 2,7 Prozent erwartet sie jetzt nur noch 1,4 Prozent Plus für jene 34 Länder der Region, in denen sie mit Know-how und Geld aushilft.

Besonders hart trifft es die Ukraine: Auch eine absehbar gute Ernte kann dem großen Agrarland nicht helfen, es wird heuer einen fürchterlichen Einbruch der Wirtschaftsleistung um sieben Prozent erleiden, prognostizierte die EBRD am Mittwoch bei ihrer Jahrestagung in Warschau. Auch nächstes Jahr dürfte sich kein Wachstum ausgehen.

Einen hohen Preis zahlt freilich auch Moskau: "Wir sehen bereits die Auswirkungen der angedrohten Sanktionen", sagte EBRD-Chefökonom Erik Berglöf. Die Verunsicherung ist gewaltig, Investoren kehren Russland in Scharen den Rücken. Allein im ersten Quartal 2014 sind 50 Milliarden Dollar abgeflossen. Von den üblichen Wachstumsraten um die vier Prozent ist lange keine Rede mehr. Das Land wandelt am Rande der Rezession (0,0 Prozent); für 2015 ist kaum Besserung in Sicht (plus 0,6 Prozent). Dabei seien das optimistische Annahmen, warnte die EBRD. Das dicke Ende käme, wenn sich die Lage verschlimmert und Finanz- oder Handelssanktionen beschlossen werden. Dann sei die Erholung in ganz Osteuropa 2014 und 2015 gefährdet.