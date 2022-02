Ukraine, Iran: Beim Ölpreis stehen Zeichen vorerst auf Entspannung

Ein Einmarsch russischer Truppen hätte zweifelsohne das Potenzial für einen regelrechten Ölpreisschock. Darauf wies neben anderen der deutsche Top-Ökonom, Ifo-Präsident Clemens Fuest hin. Es ist zwar 14 Jahre her, aber der Ölpreis lag auch schon einmal bei über 140 Dollar je Fass.

Nun, mittlerweile ist das Gegenteil der Fall und das zwischenzeitliche Hoch vom Montag, als ein Fass der für Europa maßgeblichen Nordseesorte Brent bei 96,48 US-Dollar notierte, rückt in weitere Ferne. Auch am Freitag gaben die Brent-Notierungen nach. Ein Fass zu 159 Liter kostete rund 91,1 US-Dollar und damit um 1,9 Prozent weniger als am Donnerstag.