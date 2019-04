Überraschende Bestellungen für den OMV-Aufsichtsrat

Fünf neue Gesichter im Aufsichtsrat des heimischen Öl- und Gaskonzerns OMV. Laut KURIER-Informationen entsendet der Hauptaktionär, die Staatsholding ÖBAG, laut Personenvorschlag Ex-Finanzminister Hansjörg Schelling und ÖBAG-Chef Thomas Schmid in das Kontrollgremium.Eine offizielle Bestätigung stand am Donnerstagabend noch aus, die Hauptversammlung findet am 14. Mai statt. Die ÖBAG (24,9 Prozent der Anteile an der OMV) soll wie berichtet in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen der Republik Österreich wieder direkt vertreten sein. Schmid galt als Fixstarter, über Schelling wurde bereits länger spekuliert.

Gazprom-Kontakte

Schelling gilt als enger Vertrauter von OMV-Vorstandschef Rainer Seele und unterstützte diesen während seiner Zeit als Minister tatkräftig, etwa was die Kontakte zur russischen Gazprom anbelangte. Beim staatlichen russischen Gasriesen ist Schelling Berater für das teils umstrittene Gas-Pipelineprojekt Nord Stream 2, an dem die OMV beteiligt ist. Ob er diese Funktion behalten wird können, ist fraglich.