Übernahmepläne: Wird Atomic chinesisch?

Dass sich chinesische Konzerne europäische Skimarken einverleiben wollen, ist naheliegend. China will bis 2022, wenn die Olympischen Winterspiele in Peking über die Bühne gehen, eine Wintersportnation sein. Die Regierung stampft mit viel Geld nordöstlich von Peking sowie in Zentralchina Skigebiete aus dem Boden und stattet Schulen mit Skiern und Eislaufschuhen aus. Erklärtes Ziel: Bis zum Jahr 2022 sollen 300 Millionen Chinesen Wintersportler sein.

„Sport gewinnt in der chinesischen Gesellschaft mehr an Prestige“, beobachtet Emanuel Lehner, der in der Österreich-Werbung für den asiatischen Markt zuständig ist. Gesund zu leben und sich zu bewegen, wird immer breiteren Bevölkerungsschichten wichtig. Wie viele Chinesen bereits über die Pisten wedeln, ist nicht belegt, Schätzungen gehen von zwei bis sechs Millionen aus. Das Potenzial im 1,4-Milliarden-Einwohner-Land ist jedoch enorm – und könnte wieder Schwung in die Auftragsbücher der Skiindustrie bringen. Diese hat zu Spitzenzeiten acht Millionen Paar in den Weltmarkt gedrückt, im Laufe der Jahre ist diese Zahl aber auf rund drei Millionen zusammengeschrumpft.