Übernahmen in Österreich auf Rekordniveau

Eine neue Rekordmarke für Übernahmen mit österreichischer Beteiligung: Im ersten Halbjahr 2017 wurden bereits 183 Deals abgeschlossen. Das übertrifft den Rekordwert des letzten Jahres um einen Vertragsabschluss. Das Deal-Volumen der Transaktionen stieg leicht auf insgesamt 2,9 Milliarden Euro, zeigt eine Untersuchung des Beratungsunternehmens EY.

Bei dem Großteil der Transaktionen (37,7 Prozent) erwerben ausländische Investoren Unternehmensanteile in Österreich ("Inbound"). Der dem gegenüberstehende "Outbound" folgt mit 35,5 Prozent. Bei 26,8 Prozent der Deals sind sowohl Käufer als auch Zielunternehmen in Österreich. Am gefragtesten war, wegen der tiefen Zinsen, der Immobilienbereich mit 50 Transaktionen. Auf dem zweiten Platz finden sich Technologieunternehmen (37 Deals), gefolgt von Industrieunternehmen (32 Deals).

Das erste Halbjahr ist von einem Mega-Deal geprägt: Für den Einstieg in das Erdgasfeld Juschno Russkoje in Westsibirien zahlt die OMV rund 1,7 Mrd. Euro.